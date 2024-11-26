«Искусственная драматизация». Зачем Байдена собрались обвинять в госизмене из-за ЯО?

В США намерены обвинить уходящего президента США Джо Байдена в государственной измене, если он передаст Украине ядерное оружие. Насколько подобная угроза реальна, рассказал 360.ru политолог Сергей Станкевич.

«Тут есть некоторая излишняя искусственная драматизация в этой теме. Ни юридически, ни политически уходящий Байден никакого ядерного оружия передать Украине не может», — заявил он.

Станкевич объяснил, что президент США не вправе решать такие вопросы без согласования с конгрессом. Кроме того, на самой Украине некому обращаться с ядерными боеголовками, поэтому Байдену придется отправить туда американских солдат, а это будет означать акт войны, добавил политолог.

«Говорить именно о ядерной эскалации могут только вот какие-то заведомые авантюристы, понимающие, что все ограничится только разговорами, только нагнетанием какой-то политической истерики. До реальности ядерные угрозы не дойдут. Для этого нет ни малейших реальных оснований», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Он напомнил, что по международному договору странам, не входящим в «ядерный клуб», нельзя передавать атомное оружие и помогать в его исследованиях, иначе страну-нарушителя изолируют. США ни к чему нарушать этот запрет, считает Станкевич.