«Искандеры» ударили по объектам в Николаеве
«Искандеры» нанесли удары по неназванным целям в Николаеве, над городом поднимается дым. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Сейчас передвижные ПВО делают вид, что сбивают дроны, стрелкотня слышна от Широкой Балки, до Кульбакино и дальше, до Октябрьского», — добавил он.
Украинские СМИ подтверждают взрывы в городе, но не приводят подробностей.
Ранее российские военные ударом из ракетного комплекса «Орешник» уничтожили Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживали украинские и западные военные самолеты и собирали ударные беспилотники.
Кроме того, ракетные комплексы «Искандер» и «Калибр» поразили в Киеве производственные мощности предприятий, собиравших БПЛА, а также объекты энергетической инфраструктуры.