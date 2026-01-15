«Искандеры» ударили по объектам в Николаеве

«Искандеры» нанесли удары по неназванным целям в Николаеве, над городом поднимается дым. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев .

«Сейчас передвижные ПВО делают вид, что сбивают дроны, стрелкотня слышна от Широкой Балки, до Кульбакино и дальше, до Октябрьского», — добавил он.

Украинские СМИ подтверждают взрывы в городе, но не приводят подробностей.

Ранее российские военные ударом из ракетного комплекса «Орешник» уничтожили Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживали украинские и западные военные самолеты и собирали ударные беспилотники.

Кроме того, ракетные комплексы «Искандер» и «Калибр» поразили в Киеве производственные мощности предприятий, собиравших БПЛА, а также объекты энергетической инфраструктуры.