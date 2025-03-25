Исхудавшие кошки под Угледаром залечивали раны российским бойцам

Бойцы ВС России нашли под Угледаром кошек, которые 3 месяца лечили их в подвале

Волонтеры спасли из дома в селе Никольском под Угледаром около 30 кошек. Эти животные три месяца жили в полевом лазарете и помогали российским военным справиться с болью, сообщил «Российской газете» пехотинец с позывным Дамир.

В одном из немногих уцелевших домов волонтеры кроме кошек нашли табличку с посланием от группы эвакуации десантно-штурмовой роты. Военнослужащие попросили тех, кто его прочтет, позаботиться о животных.

Журналисты отыскали одного из авторов письма. Дамир рассказал, как попал в Никольское в сентябре 2023 года. Вместе с сослуживцами он эвакуировал раненых бойцов во временные лазареты. Их укрытия бомбили четыре раза. В последнем бойцы встретили десятки исхудавших кошек, откормили и спрятали в подвале.

«Был там такой здоровый мордатенький кот Промедол. <…> Назвали мы его так, потому что этот смешной мордатик по собственной инициативе приходил спать к больным и ложился на их раны. И, по свидетельству раненых, им становилось от этого гораздо легче», — рассказал боец.

Так прошли три месяца, и в подвал не попал ни один снаряд. Из-за этого военнослужащие считали котов своими ангелами-хранителями.

Бойцы российского спецназа на другом участке СВО приютили кота по кличке Мага. Он спасает окопы от нашествия мышей.