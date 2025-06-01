Иркутский губернатор прибыл к месту атаки дронов в Усольском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев приехал в Усольский район, где произошла атака БПЛА. Глава региона провел оперативное совещание с местными властями. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале .

На совещании губернатор определил ключевые задачи. В районе решили ввести режим повышенной готовности, а также оперативно информировать жителей о происходящем.

«Третье — поручил главам Усолья-Сибирского и Усольского района обеспечить пожарную безопасность», — добавил Кобзев.

Также власти будут работать в штабном режиме и два раза в день делать доклады о ситуации.

В связи с атакой дронов также временно закрыли движение на участке трассы Р-255 «Сибирь». Водителям рекомендовали использовать объезд через поселок Новомальтинск по региональной дороге.

Ранее глава региона подтвердил, что беспилотники вылетели из фуры. По его словам, дроны пытались атаковать военную часть в поселке Средний.