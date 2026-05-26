Инженеры УрФУ разработали двухуровневую защиту зданий от ударов БПЛА

Специалисты УрФУ вместе с коллегами из Москвы и Казани создали конструкции для двухуровневой защиты зданий от атак беспилотников. Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза сообщило РИА «Новости» .

Защита предназначается для использования в условиях плотной городской застройки.

«В целом система рассчитана на объекты топливно-энергетического комплекса, но может применяться и для сооружений другого назначения разной геометрии», — отметил аспирант кафедры промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости УрФУ Константин Адушкин.

Он уточнил, что большинство разработанных решений можно использовать для защиты объектов, высота которых не превышает 10 метров. Защиту спроектировали таким образом, что между зданием и сеткой остается минимальное расстояние 4-8 метров для возможности гашения энергии удара.

