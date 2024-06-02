Сенатор Джабаров назвал Зеленского инструментом США после его слов о Китае

Владимир Зеленский готов жертвовать украинским народом для исполнения задач Соединенных Штатов. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале .

Сенатор также прокомментировал слова украинского политика о том, что КНР — якобы инструмент России.

«Хочется спросить у нелегитимного президента Украины, а разве он сам не является инструментом США и стран Запада в их попытке уничтожить Россию? Ответ на поверхности: является», — написал Джабаров.

Ранее Зеленский испугался, что так называемый «мирный саммит» по Украине, запланированный в Швейцарии, могут сорвать. Под обвинения о срыве попали Китай и Россия. По мнению Зеленского, Путин использует влияние китайских дипломатов.

Саммит по Украине пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. На него пригласили делегации 160 стран, но Россия в их число не вошла.