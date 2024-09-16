Буданова уличили в связях с «Джебхат ан-Нусрой» для вербовки террористов
Al-Watan: ГУР контактирует с «Джебхат ан-Нусрой» для вербовки террористов в ВСУ
Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* контактирует с главой организации «Джебхат ан-Нусра»** Абу Мухаммадом аль-Джулани для вербовки террористов в ряды ВСУ. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan.
«Продолжается связь с целью отправки на Украину наемников-террористов с опытом войны в Сирии», — заявили журналисты.
По их данным, вербовку проводят в первую очередь среди выходцев из стран постсоветского пространства. Подготовка наемников и их переброска на Украину продолжается не менее двух месяцев.
Военный эксперт Андрей Марочко ранее сообщил о переброске иностранных наемников и украинских боевиков под Купянск. Это необходимо для сдерживания российских войск в Харьковской области.
С 7 по 13 сентября Вооруженные силы России нанесли 39 групповых ударов по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики Украины. Бойцы также атаковали места сборки и хранения дронов ВСУ.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
**Запрещенная в России террористическая организация.