Инструктора украинского ТЦК поймали на взятке за «сервис» уклонения от службы

Инструктор украинского военкомата вместе с подельниками помогал годным к службе мужчинам уклониться от службы. Взамен он требовал крупную сумму денег, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Правоохранители разоблачили преступную группу в одном из отделов Белоцерковского военкомата

«По данным следствия, участники схемы наладили незаконный „сервис“, который за деньги позволял военнообязанным избегать мобилизации», — уточнили в пресс-службе.

Взятки получали инструктор военкомата, его бывший коллега и замдиректора предприятия по производству спецодежды и тактической обуви, который трудоустраивал уклонистов для получения брони.

Аннулирование повестки обходилось украинцам в 1,5-2 тысячи долларов, а устройство на предприятие — 7-10 тысяч долларов.

Ранее командование ВСУ направило в Сумскую область подразделения, сформированные из дезертиров и экс-заключенных. Информация о переброске подтвердилась в некрологах украинских солдат.