Индийский студент медицинского вуза пострадал из-за атаки БПЛА в Уфе

Студент медицинского вуза пострадал при попадании беспилотника в жилой дом в Уфе. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, его процитировал ТАСС .

«Всего было шесть беспилотников. Один у них, видимо, сбился с пути, попал в дом в Затоне. На месте работают все службы. Пострадал один парень из Индии, студент нашего медуниверситета», — написал он.

Хабиров отметил, что жизни студента ничего не угрожает, он отделался испугом. Однако врачи все равно его обследуют.

Ранее министр здравоохранения Башкирии написал в мессенджере «Макс», что пострадал один человек. Мужчину отправили в больницу, его состояние оценили как удовлетворительное.

Сегодня за ночь силы ПВО ликвидировали 453 украинских беспилотника над российскими регионами.