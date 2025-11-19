Индекс Мосбиржи вырос на фоне слухов о скором рамочном соглашении по Украине

Politico: рамочное соглашение по Украине могут заключить уже до конца недели

Рамочное соглашение по урегулированию на Украине могут заключить по инициативе Белого дома уже на этой неделе. Об этом сообщило издание Politico .

Новый мирный план, как предполагается, разрабатывали без участия украинской стороны.

Ранее Axios написал, что США тайно консультируются с Россией по новому плану урегулирования. Предположительно, между собой контактируют спецпредставители президентов Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф. Как относятся к такому плану на Украине и в Евросоюзе, не сообщается.

На этом фоне стал стремительно расти индекс Московской биржи. По состоянию на 15:52 он достиг 2623, хотя еще утром был 2573.