Имущество украинских олигархов в Херсонской области перешло России

Имущество украинских олигархов и крупных землевладельцев в Херсонской области перешло в собственность России. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, все активы национализировали.

«Имущество, которое принадлежало олигархам и латифундистам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведется», — сказал Сальдо.

Он уточнил, что часть этого имущества передавалась в федеральную собственность, однако большая доля осталась в распоряжении региона. Теперь оно будет служить жителям области.

