Имущество родственников украинского офицера арестовали в Крыму

Следственный комитет арестовал в Крыму имущество родственников командира 385-й отдельной бригады морских беспилотников ВСУ капитана первого ранга Александра Щепцова по делу о теракте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, офицер организовал четыре атаки безэкипажных катеров на объекты в Крыму и в территориальных водах России. В результате погиб один мирный житель.

У родственников Щепцова арестовали земельные участки и коммерческую недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей. Самого комбрига объявили в розыск.

Ранее в суд передали дело против командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады ВСУ полковника Александра Келембета, которого обвинили в обстреле Скадовска 9 ноября прошлого года. Тогда погибли 10 человек, в том числе военные следователи.