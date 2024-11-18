Следственный комитет арестовал в Крыму имущество родственников командира 385-й отдельной бригады морских беспилотников ВСУ капитана первого ранга Александра Щепцова по делу о теракте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, офицер организовал четыре атаки безэкипажных катеров на объекты в Крыму и в территориальных водах России. В результате погиб один мирный житель.
У родственников Щепцова арестовали земельные участки и коммерческую недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей. Самого комбрига объявили в розыск.
Ранее в суд передали дело против командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады ВСУ полковника Александра Келембета, которого обвинили в обстреле Скадовска 9 ноября прошлого года. Тогда погибли 10 человек, в том числе военные следователи.
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Имущество родственников украинского офицера арестовали в Крыму
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