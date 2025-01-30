Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску — тот самый, чья победа в первом туре стала началом беспрецедентного для «демократической» Европы процесса судебной отмены результатов выборов, — продолжает делать заявления различной степени сенсационности.

На днях Джорджеску высказал свое мнение о происходящих в мире процессах (во многом связанных с попытками Дональда Трампа изменить всем известную политическую географию). В частности, рассказал, как он видит дальнейшую судьбу Украины. «Мир меняется. Границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина — интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш — правильно? От бывшего… как оно называлось… Закарпатье! Есть еще венгры… Львов, который останется с поляками, и Малороссия». По мнению политика, вероятность итогового раздела Украины соседями крайне высока. «На 100% так и будет. У них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина — это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», — подчеркнул Кэлин Джорджеску.

Фото: Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Cristian Cristel/XinHua / Global Look Press

Можно, конечно, отмахнуться от его мнения, назвав по привычке европейских глобалистов ультраправым маргиналом. Вот только давно ли в Европе называли маргиналом нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа? Да и можно ли считать таковым политика, набравшего в первом туре выборов почти 23% голосов избирателей? Скажу больше: идея раздела Украины все сильнее овладевает умами европейцев — и неспроста. Глобалистский проект с приходом к власти в США его противников терпит крах по всему миру. Стало быть, ни у кого не будет интереса (не говоря уже о деньгах) содержать разоренную и обезлюдевшую страну, за последние 10 лет окончательно разучившуюся созидать. Слишком это накладно.

Но и оставлять Украину просто так тоже не вариант. При подобном раскладе она довольно быстро превратится в полу- или даже полностью криминальное государство, где у людей на руках будет масса оружия. И однозначно станет головной болью для всех соседей.

Вывод: лучше дальше без Украины. Недаром на днях директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин — человек, безусловно, осведомленный — предложил обсудить идею раздела «украинского наследства» и даже пригласил к диалогу специалистов из соседних с ней стран.

Фото: Сергей Нарышкин. Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

«Знаете, это такой серьезный вопрос, который имеет очень глубокую предысторию, Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. Мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран — из Польши, из Венгрии, из Словакии», — заявил глава СВР. Минув за эти годы все стадии отрицания, Запад в итоге придет (если уже не пришел) к принятию неизбежности ликвидации украинского проекта. В последнее время он превратился в угрозу не только для России, против которой изначально и задумывался, но и для самих его создателей. Украинский Голем вышел из-под контроля — и теперь его можно только разрушить.