«Имеем право сбивать». В Совфеде предупредили о последствиях попыток F-16 бить по России

При попытке ВСУ атаковать территорию России с помощью нидерландских F-16 у страны будут все основания сбивать эти истребители. Об этом в комментарии РИА «Новости» предупредил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее», — подчеркнул сенатор.

Отдельно он обратил внимание, что F-16 будут базироваться на Украине либо в Румынии и Польше.

«Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать», — подчеркнул Джабаров.

У России, по его словам, есть все возможности, чтобы защититься от F-16.

Поставлять Украине истребители F-16 первыми согласились Нидерланды и Дания. Власти США после подтвердили, что ВСУ получат самолеты от третьих стран, но только после завершения подготовки летчиков.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что первые F-16 могут передать Украине в 2024 году. В Бельгии при этом информировали о том, что Брюссель собирается направить Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые из них должны поступить в этом году.

В интервью Politico Оллонгрен отмечала, что Нидерланды разрешают Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по «военным целям» на территории России.