Президент России Владимир Путин продолжает усиливать давление на украинское руководство и требовать вывода ВСУ из Донбасса. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Авторы материала отметили, что российская армия продолжает продвигаться в зоне спецоперации и назвало происходящее существенным достижением Путина.

«Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им придется уступить восток», — подчеркнули журналисты.

Тут же они констатировали, что украинский народ устал из-за конфликта — за время боевых действий республику покинули более шести миллионов граждан, в том числе молодые люди, пытающиеся избежать призыва.

Ранее Путин во время саммита ШОС озвучил причины возникновения кризиса на Украине. По его словам, это произошло из-за государственного переворота, спровоцированного Западом, и попыток втянуть страну в НАТО. Глава государства подчеркнул, что для урегулирования ситуации следует устранить первопричины кризиса.