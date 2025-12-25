Евросоюз мог бы вложить 90 миллиардов евро, которые выделили для продолжения конфликта на Украине, в план экономического развития страны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

«Но нет. На самом деле это в планы Европейского союза как верхушки брюссельской бюрократии не входит. Им нужна бойня», — добавила дипломат.

При этом представитель МИД отметила, что ЕС сам и разрушил украинскую государственность в 2014 году, поддержав переворот. Также она добавила, что у блока этих денег нет, поэтому глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не оставляет надежд забрать замороженные российские активы.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения конфликта на Украине хотят наивные политики, производители оружия и банкиры.