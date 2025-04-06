Илон Маск призвал остановить «бойню» на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск призвал немедленно остановить «бойню» на Украине. Его выступление на итальянской правоконсервативной партии «Лига» во Флоренции транслировало издание Corriere della Sera.
«У меня нет никакого уважения к разжигателям войны и военным спекулянтам. Это настоящее зло», — подчеркнул миллиардер.
Он назвал конфликт на Украине «бойней молодежи и стариков» и отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прав в стремлении как можно скорее прекратить противостояние.
Во время выступления Маск выступил за создание свободной зоны торговли между США и Евросоюзом. Он надеется, что стороны договорятся о переходе к нулевым тарифам.
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