Маск призвал сделать торговлю между США и Европой беспошлинной

Американский миллиардер Илон Маск выступил за создание зоны свободной торговли между США и Евросоюзом. Эту позицию Маск озвучил во время онлайн-выступления на «Конгрессе Лиги» в Италии, видеозапись его выступления опубликовало агентство Associated Press .

Предприниматель выразил надежду, что стороны договорятся о переходе к нулевым тарифам, что фактически сформирует единое экономическое пространство. По его мнению, такая мера усилит конкурентоспособность обоих регионов.

Кроме того, Маск предложил распространить на США принципы свободы передвижения и трудоустройства, действующие в ЕС. Он отметил, что рекомендовал эту идею президенту Трампу во время личного общения.

Ранее эксперты американской газеты The Wall Street Journal пришли к выводу, что новый виток глобальной тарифной войны, инициированной Дональдом Трампом, неожиданно обернулся стратегическим преимуществом для Китая.