Икона Богоматери замироточила в оскверненном ВСУ храме Курской области

В селе Махновка Курской области в храме Иоанна Предтечи начала мироточить икона Божией Матери, несмотря на осквернение церкви Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» протоиерей Александр Зинченко, фронтовой священник и помощник начальника управления ФСИН России по Курской области.

Зинченко отметил, что подобные случаи происходят часто, но этот особенно значим.

«Вот она, плачет, видите? Из глаз Божией Матери истекает миро, плачет образ», — сказал священник. Он добавил, что это заставляет задуматься о причинах происходящего.

Корреспондент агентства заснял мироточение на видео.

Во время оккупации села украинские военные превратили алтарь в отхожее место и повредили иконостас. Храм использовался для ночлега, а многие иконы были прострелены.

Ранее стало известно, что в период оккупации села Махновка Суджанского района Курской области украинские боевики издевались над Курской-Коренной иконой Божией Матери в местном храме.