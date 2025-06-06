ВСУ издевались над иконой Божией Матери во время оккупации села под Курском

В период оккупации села Махновка Суджанского района Курской области украинские боевики издевались над Курской-Коренной иконой Божией Матери в местном храме. Об этом рассказала местная жительница в беседе с РИА «Новости» .

«Как это можно понять? Издеваться над святыней. Вы, те, которые пришли сюда, украинцы, вы пришли, но вы же такие же славяне, такие же христиане, как и мы. Для чего изгаляться над иконой?» — сказала она.

По древним сказаниям, в 1295 году недалеко от Курска охотник обнаружил икону, лежавшую у корня дерева — отсюда и название: Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение».

Когда образ взяли в руки, из земли забил родник. На этом месте построили часовню, и вскоре люди стали говорить о чудесах, происходивших после молитв перед святыней.

Позже, во время набегов татар, часовню спалили, а саму икону разрубили пополам. При этом, когда священник соединил части образа, они соединились.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Курской области ВСУ расстреляли дедушку из видео «Иван, иди пей водка». Дочь погибшего опознала его по одежде, рукам и ногам.

По данным журналистов, тело 74-летнего мужчины нашли российские военные, когда зачищали освобожденную от ВСУ Гоголевку в пригороде Суджи. Дедушка считался пропавшим без вести с августа 2024 года.