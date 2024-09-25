Абитуриентов-экономистов могут избавить от ЕГЭ по иностранному языку

Минобрнауки может исключить ЕГЭ по иностранному языку для экономистов

Министерство науки и высшего образования России предложило исключить экзамены по иностранному языку из перечня вступительных испытаний для абитуриентов, выбирающих специальности «Экономика» и «Менеджмент». Это решение отражено в новом списке экзаменов, который был опубликован на официальном сайте ведомства, сообщил «Коммерсант» .

Вузы, предлагающие обучение по вышеуказанным направлениям, теперь не смогут устанавливать иностранный язык в качестве обязательного предмета для поступления.

Данная инициатива вызвала бурное обсуждение и недовольство среди родителей будущих студентов, обеспокоенных качеством образования своих детей, подчеркнули авторы материала.

Пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) подтвердила изданию, что на программу «Менеджмент» из 100% абитуриентов 40% выбирают иностранный язык, а на специальности «Медиаменеджмент» этот показатель достигает 80%.

В то же время Министерство науки сообщало ранее, что экзамен по русскому языку останется обязательным для поступления в вузы. Абитуриенты должны будут предоставить результаты ЕГЭ по трем предметам, а в отдельных случаях — по четырем.