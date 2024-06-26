Жительнице Севастополя Владлене, которая получила ранение в ногу во время обстрела ВСУ пляжа Учкуевка, удалось вывезти нескольких детей в безопасное место. Подробности об их спасении она рассказала РИА «Новости» .

По ее словам, сначала прогремели взрывы над головой. Племянник женщины выбежал из воды и спрятался под навес. Туда же зашла Владлена. В этот момент начали падать суббоеприпасы. Она призналась, что не смогла лечь, так как заводили детей. Последний боеприпас рухнул рядом с баром, где они прятались.

«У меня заложило уши, а в ноге осколок. Потом это [взрывы] закончилось. Рядом со мной были еще дети. Их мать или ранило, или убило», — вспомнила собеседница агентства.

Она пояснила, что сотрудники кафе и спасатели активно помогали эвакуировать отдыхающих во время обстрела. Вскоре люди стали приходить в себя и помогать друг другу.

«Дети говорят — возьмите нас с собой. Мы без родителей. Я им говорю, у меня машина забита — пошли на руки, на колени. Куда-нибудь сядем. И мы уехали оттуда. Только потом осознание пришло, что с нами случилось», — поделилась Владлена.

После обстрела ВСУ спасатели, обследовав морское дно в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка», обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас. В общей сложности водолазы осмотрели свыше двух гектаров морского дна из 6,5 гектара.

ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS 23 июня. В результате обстрела на 25 июня пострадали 153 человека. Погибли четверо, включая двоих детей.