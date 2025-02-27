Трамп хотел отменить визит Зеленского в США
Макрон отговорил Трампа от отмены визита Зеленского в США
Президент США Дональд Трамп хотел отменить запланированный визит украинского коллеги Владимира Зеленского. По информации телеканала BFMTV, от этого главу Белого дома отговорил французский лидер Эммануэль Макрон.
Администрация США 26 февраля рекомендовала Зеленскому не приезжать на встречу с Трампом. Президент Украины тут же позвонил Макрону, а тот связался с главой Белого дома.
Трамп подтвердил визит Зеленского накануне. Ожидается, что стороны подпишут соглашение по природным ресурсам. Условия сделки уже согласовали, не упомянув в финальной версии гарантии безопасности Украине.
Последнее президент США решил поручить Европе, объяснив свою позицию, что Украина — соседняя с ней страна. Трамп также обратил внимание, что одной из главных целей США в отношении республики считает возмещение вложенных в нее средств.