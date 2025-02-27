Трамп хотел отменить визит Зеленского в США

Президент США Дональд Трамп хотел отменить запланированный визит украинского коллеги Владимира Зеленского. По информации телеканала BFMTV , от этого главу Белого дома отговорил французский лидер Эммануэль Макрон.

Администрация США 26 февраля рекомендовала Зеленскому не приезжать на встречу с Трампом. Президент Украины тут же позвонил Макрону, а тот связался с главой Белого дома.

Трамп подтвердил визит Зеленского накануне. Ожидается, что стороны подпишут соглашение по природным ресурсам. Условия сделки уже согласовали, не упомянув в финальной версии гарантии безопасности Украине.

Последнее президент США решил поручить Европе, объяснив свою позицию, что Украина — соседняя с ней страна. Трамп также обратил внимание, что одной из главных целей США в отношении республики считает возмещение вложенных в нее средств.