Игры и мастер-классы ко Дню отца прошли в Ленинском округе

Торжественное мероприятие, посвященное Дню отца, состоялось во Дворце культуры города Видное. Почетными гостями на празднике стали представители администрации и Совета депутатов Ленинского городского округа, настоятель Покровского храма Видного, участники специальной военной операции и военнослужащие.

В рамках мероприятия организовали серию мастер-классов и спортивных активностей. Для гостей провели обучающие занятия по сборке и разборке автомата, а также мини-турниры по дартсу, аэрохоккею и поднятию гири.

«Хотел бы поблагодарить всех отцов за их вклад в развитие подрастающего поколения. Отцовская любовь и внимание имеют огромную ценность. Ваши примеры, опыт и наставления очень важны для воспитания патриотизма и развития детей», — обратился к гостям заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий Черников.

Также состоялось награждение активистов патриотического воспитания в рамках проекта «Успех в единстве поколений». Представители местного отделения партии «Единая Россия» вручили благодарственные письма гражданам, внесшим значительный вклад в работу с молодежью.