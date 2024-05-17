«Играют с огнем». Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 17:33 «Играют с огнем». Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию Захарова предостерегла Запад от атак Украины по территории России РИА «Новости»

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Россия предупредила США, Великобританию и Евросоюз об ответе при посягательстве на территорию страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова привели на сайте министерства.

«Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем», — подчеркнула дипломат.

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Она напомнила об очередной попытке украинского режима атаковать Крым, Краснодарский край и другие регионы России. ВСУ использовали для массированного удара БПЛА самолетного типа и безэкипажные катера. Средства ПВО перехватили и уничтожили более 100 дронов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 17 мая сообщил о гибели мирной жительницы региона в результате атаки ВСУ. Он выразил соболезнования близким покойной.