Более 12 млн рублей собрали для бойцов СВО в Богородском округе

Глава Богородского округа Игорь Сухин в ходе оперативного совещания подвел итоги сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Это уже второй этап акции. Более 12 миллионов рублей было собрано на доброе дело.

Сейчас идет закупка всех необходимых вещей: радиотехнических средств борьбы, дронов, генераторов, обогревателей, медикаментов. Игорь Сухин поблагодарил неравнодушных жителей, депутатов, представителей бизнес-сообщества, предпринимателей — всех тех, кто присоединился к этой благородной акции, продемонстрировав истинное единство и преданность делу. На следующей неделе делегация округа планирует передать гуманитарную помощь в действующие подразделения.

Ранее, в середине сентября этого года, делегация Богородского округа передала гуманитарный груз в зону СВО. Тогда, в рамках акции «СВОи», которую инициировал лично глава округа Игорь Сухин, удалось собрать 18 миллионов рублей, на которые были закуплены радиотехнические средства борьбы, дроны, прицелы и все то, что помогает сохранить жизни наших бойцов. Получилось более 200 наименований. Помощь была передана семи подразделениям, где находятся бойцы из Богородского округа, и из Подмосковья.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил на заседании областного правительства. Для своевременной поддержки работает фонд «Защитники Отечества».

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