Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины на 500 миллиардов долларов. Об этом сообщил американский экс-госсекретарь Майк Помпео в колонке для The Wall Street Journal .

По его словам, успешным планом по Украине станет введение «реальных санкций» против России, усиление американской оборонной промышленности и возрождение Организации Североатлантического договора.

«Создать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов», — заявил Помпео.

Нужно позволить Украине взять в долг столько, сколь необходимо для покупки американского оружия и «победы» над Россией, добавил экс-госсекретарь. Трамп также может постараться восстановить отношения с Саудовской Аравией и Израилем.

Экс-лидер США в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости урегулировать конфликт. Политик напомнил о победе России над Гитлером и Наполеоном, сообщил сайт kp.ru.