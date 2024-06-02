FP: РФ способна эффективно ответить на эскалацию на Украине без ядерного оружия

У России есть большой арсенал средств для эффективного неядерного ответа на попытки эскалации со стороны западных государств. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра Стимсона, колумнист журнала Foreign Polic Эмма Эшфорд.

По ее словам, ЕС и США не должны надеяться на безнаказанность за свое стремление усилить украинский конфликт. Под попытками аналитик имела в виду разрешение Запада совершать ВСУ атаки по России поставленным оружием.

«У России хватает вариантов для ассиметричного ответа <…> без применения ядерного оружия. Этим ли путем хочет пойти Запад?» — задалась вопросом колумнист.

Она отметила, что западные политики все равно пытаются уравнять украинские и российские силы, отправляя ВСУ все больше техники. По мнению Эшфорд, это показывает глупость представителей Запада.

«Вашингтон слепо идет на эскалацию [на Украине], потому что не хочет спуститься на землю в своих военных целях», — подытожила колумнист.

Ранее газета Politico сообщила, что европейские и украинские чиновники попросили у США разрешения атаковать всю Россию. Журналисты отметили, что решение главы Штатов Джо Байдена по Украине приведет к тому, что на политика станут давить еще сильнее в этом вопросе.