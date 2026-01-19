Хуже Хиросимы. Украину предупредили о сокрушительной мощи «Орешника»

Россия пока не задействовала полный боевой потенциал ракетного комплекса «Орешник», заявил военный эксперт Александр Артамонов в комментарии NEWS.ru . Он отметил, что при нанесенных ранее ударах применяли только учебную боевую часть.

«В следующий раз мы можем уже ударить полновесной или полноценной боевой частью со взрывчатым веществом конвенционального типа, то есть разрешенного Женевской конвенцией», — подчеркнул Артамонов.

Эксперт пояснил, что в случае использования полноценной боевой части со взрывчатым веществом разрушения будут значительно масштабнее. При этом речь не идет о ядерном оружии — такие боеприпасы разрешены международным правом. Артамонов напомнил, что при ударе по предприятию «Южмаш» зона разрушений составила около двух квадратных километров.

Сравнивая возможные последствия, он указал, что даже после ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки на определенном расстоянии сохранялись кирпичные здания, за которыми люди находили укрытие. В случае же применения «Орешника» с ядерным зарядом, по его оценке, территория в зоне поражения окажется полностью уничтоженной.

Артамонов также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее заявлял о переходе «Орешника» к серийному производству и его массовых поставках в войска, что, по мнению эксперта, указывает на расширение возможностей применения этого вооружения.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед военными на авиабазе города Истр, напоминал, что территория страны находится в зоне досягаемости «Орешника». Он подчеркнул, что европейским армиям необходимо получить сопоставимые по характеристикам системы вооружений, поскольку они способны изменить баланс сил в ближайшей перспективе.