«Мы в зоне досягаемости». Макрон захотел создать французский «Орешник»

Франции и Европе следует разработать аналог российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник». Такое заявление сделал президент республики Эммануэль Макрон, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр 15 января. Его речь транслировали на странице Елисейского дворца в соцсети X .

«Франция находится в зоне досягаемости „Орешника“. <…> Мы должны обзавестись таким оружием, которое может изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», — подчеркнул Макрон.

По его словам, к 2027 году военный бюджет страны планируется увеличить до 64 миллиардов евро. Также политик отметил, что европейская система ПВО превосходит американские комплексы Patriot.

Министерство обороны России 9 января заявило о нанесении массированного удара с использованием ракеты «Орешник» по критическим объектам на территории Украины. По сообщению ведомства, это стало ответной мерой на попытку украинской стороны атаковать резиденцию президента России Владимира Путина.

Впоследствии стало известно, что в результате удара был поврежден Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, который занимался ремонтом и обслуживанием украинской авиатехники.

Как сообщило издание The National Interest, «кинетическая дипломатия» Кремля, который запустил гиперзвуковую ракету «Орешник» по целям во Львове, стала продуманным сигналом для НАТО. За этим шагом Запада увидели напоминание о возможностях России.

Совет Безопасности ООН провел срочное заседание 12 января, посвященное нанесению Россией ракетного удара «Орешником» по украинским объектам.