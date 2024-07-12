Хуснуллин посетил порт в Бердянске и кабельный завод в Запорожье
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в ходе визита в Запорожскую область осмотрел Бердянский морской торговый порт и завод по производству кабельной продукции. Об этом сообщила пресс-служба аппарата правительства РФ.
Он назвал порт в Бердянске важнейшим логистическим объектом в регионе. По его словам, за два года удалось восстановить значительную часть портовой инфраструктуры.
«Работают шесть причалов и 26 кранов, зернопогрузочные комплексы и зерновые склады, элеваторный терминал. Грузооборот порта за 2023 год составил 244 тысячи тонн», — подчеркнул зампред в ходе совещания по вопросам участия региона в национальных проектах.
Он выразил уверенность в том, что Бердянский порт в будущем обеспечит перевалку продукции предприятий Донбасса и Новороссии и станет транзитным хабом.
Кроме того, зампред посетил завод, на котором производят 10 видов кабельной продукции.
Ранее Хуснуллин посетил Донецкую народную республику, где осмотрел строящиеся объекты и дал поручения по вовлечению региона в нацпроекты.