Хуснуллин посетил порт в Бердянске и кабельный завод в Запорожье

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в ходе визита в Запорожскую область осмотрел Бердянский морской торговый порт и завод по производству кабельной продукции. Об этом сообщила пресс-служба аппарата правительства РФ.

Он назвал порт в Бердянске важнейшим логистическим объектом в регионе. По его словам, за два года удалось восстановить значительную часть портовой инфраструктуры.

«Работают шесть причалов и 26 кранов, зернопогрузочные комплексы и зерновые склады, элеваторный терминал. Грузооборот порта за 2023 год составил 244 тысячи тонн», — подчеркнул зампред в ходе совещания по вопросам участия региона в национальных проектах.

Он выразил уверенность в том, что Бердянский порт в будущем обеспечит перевалку продукции предприятий Донбасса и Новороссии и станет транзитным хабом.

Кроме того, зампред посетил завод, на котором производят 10 видов кабельной продукции.

Ранее Хуснуллин посетил Донецкую народную республику, где осмотрел строящиеся объекты и дал поручения по вовлечению региона в нацпроекты.