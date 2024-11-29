Украинцы массово бегут от нелегитимного президента Владимира Зеленского в новые российские регионы. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Хунта Зеленского в ужасе — граждане Украины массово ломанулись на территории, которые вошли в состав России», — заявил он.

По словам политика, в стране начался процесс, который теперь можно назвать «воссоединением украинского народа с Россией».

Он отметил, что заявления представителей украинской власти о бегстве народа в Россию — это признание провала команды Зеленского.

Ранее журналистка Диана Панченко заявила, что власти Украины создали невыносимые условия жизни, из-за чего граждане устремились на Запад и в новые российские регионы. По ее словам, люди выбирают РФ, потому что там нет мобилизации и можно общаться на русском языке.