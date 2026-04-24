Художник Петр Скляр создал портреты бойцов СВО в технике высокой печати

Художник Петр Скляр представил портреты бойцов специальной военной операции на выставке «Герои Отечества. Словографика» в Центральном музее Вооруженных сил России. Все работы он выполнил в технике высокой печати, при которой краска переносится на бумагу на специальном станке под высоким давлением.

Экспозицию разделили на две части. В первой — известные лица военных прошлых эпох: Петр I, Александр Суворов, Валерий Чкалов, герой обороны Севастополя Петр Кошка и другие. Во второй — участники спецоперации.

«Здесь изображен мой друг-товарищ Дмитрий Смирнов с позывным Канистра. Кавалер ордена Мужества, имеет четыре ранения. Рядом — его дедушка, героический танкист, участник Великой Отечественной войны», — рассказал Скляр.

Каждый портрет автор дополнил цитатой. У Героя России, награжденного посмертно, Сергея Ефремова — «Держим строй!». У Виталия Сукуева, тоже Героя России посмертно, — «Лучше смерть, чем бесчестье». Об их словах художнику рассказали сослуживцы.

Историко-просветительский проект в первую очередь направлен на подрастающее поколение. Выставка продлится до 17 мая.

В марте в Одинцове прошла выставка портретов участников СВО.