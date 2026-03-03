Выставку портретов участников СВО открыли в Одинцове

Выставка «Они сражались за Родину» начала работу в парке «Патриот» в учебном центре «Авангард» Одинцовского городского округа. На торжественную церемонию открытия приехали почетные гости.

На выставке представлены портреты участников спецоперации, погибших в зоне боевых действий. На живописных полотнах художника Шамиля Курбанова размещена биография бойцов и стихи. Так мастер хотел рассказать о каждом герое и его подвиге.

«Мне очень нравится, когда в центре военной подготовки появляется возможность творческого соприкосновения. И вот здесь и сейчас этот проект, который мы открыли и позволяет нашим воспитанникам посмотреть на героев и приблизиться к своей истории», — рассказала директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

Всего на выставке представили около 100 работ. Экспозиция будет открыта до конца марта.