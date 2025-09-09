Художественный мастер-класс для детей участников СВО прошел в Мытищах

Впервые во Дворце культуры «Яуза» прошла акция «Мой папа — Герой» в рамках художественного фестиваля с тем же названием, организованного Ассоциацией ветеранов специальной военной операции Московской области. Дети бойцов специальной операции мероприятии участвовали в творческом мероприятие.

Дети художники из Мытищ создавали портреты своих отцов, матерей, братьев и сестер под руководством опытных наставниц — членов Российской академии художеств Ольги Даутовой и Ольги Акимовой.

На протяжении всего процесса мы оказывали помощь каждому из них. Хочется отметить, что детские рисунки ценны своей непосредственностью, ведь они часто замечают то, что взрослые упускают из виду. Их творческий подход уникален и естественен», — рассказала Ольга Акимова.

Ребята написали на открытках с изображением достопримечательностей нашего города свои пожелания и добрые слова для бойцов специальной военной операции. Эти открытки будут отправлены вместе с гуманитарной помощью в ближайшее время.

Несколько лучших рисунков, которые станут частью крупной выставки выбрали в завершение мероприятия.