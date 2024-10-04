Храбрость и отвага. Белоусов поздравил освободивших Угледар бойцов

Глава МО Белоусов: освободившие Угледар бойцы действовали решительно

Глава Минобороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским частям и соединениям, отличившимся при освобождении Угледара. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Войска действовали решительно, как советские фронтовики в годы Великой Отечественной войны.

«В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле», — подчеркнул Белоусов.

Он поздравил 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Будапештскую Краснознаменную ордена Красной Звезды бригаду имени Щаденко и 36-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Лозовскую Краснознаменную бригаду.

Минобороны сообщило о взятии Угледара 3 октября. Город освободили подразделения группировки войск «Восток».

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