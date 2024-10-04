Храбрость и отвага. Белоусов поздравил освободивших Угледар бойцов
Глава МО Белоусов: освободившие Угледар бойцы действовали решительно
Глава Минобороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским частям и соединениям, отличившимся при освобождении Угледара. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Войска действовали решительно, как советские фронтовики в годы Великой Отечественной войны.
«В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя храбрость и отвагу, решительно громят врага на Донецкой земле», — подчеркнул Белоусов.
Он поздравил 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Будапештскую Краснознаменную ордена Красной Звезды бригаду имени Щаденко и 36-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Лозовскую Краснознаменную бригаду.
Минобороны сообщило о взятии Угледара 3 октября. Город освободили подразделения группировки войск «Восток».