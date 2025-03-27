«Хотят нас съесть». Зеленский обозвал россиян динозаврами

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. На пресс-конференции после саммита безопасности в Париже он назвал жителей России динозаврами, которые хотят поглотить украинцев. Выступление транслировал YouTube-канал политика.

«Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть… Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто с ним говорить», — сказал президент.

Зеленский рассказал об ожиданиях от президента США Дональда Трампа. Он рассчитывает, что Белый дом усилит Украину так, чтобы конфликт с Россией завершился «справедливым, устойчивым миром». Президент также пожаловался журналистам, что не смог убедить американцев выдать лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее президент Украины признался, что согласился на 30-дневное прекращение огня ради стран Глобального Юга. Он рассчитывал, что Россия откажется от перемирия.