Депутаты Верховной рады сообщили об отмене заседания, назначенного на 22 ноября, так как их предупредили о якобы возможном ударе ВС РФ по зданию. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Из-за этого заседание, запланированное на 22 ноября, в Верховной раде было отменено. На нем должны были провести час вопросов к правительству», — уточнило издание.

Ближайшее заседание Рады пройдет только в декабре.

Позже журналисты написали, что в связанных с Банковой Telegram-каналах распространились сообщения о якобы подготовке запуска российскими военными межконтинентальной ракеты РС-26 «Рубеж», за которую они ранее приняли «Орешник».

После заявлений президента РФ Владимира Путина тема ударов посеяла панику на Украине. Некоторые депутаты Рады заявили, что ВС РФ хотят ударить не только по парламенту, а вообще по всему правительственному кварталу в Киеве.

Ранее блогер Alex Barnicoat обратился к российскому лидеру, заявив, что британский народ не хочет воевать с Россией, им нужен только мир.