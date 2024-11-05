Хорватский премьер назвал президента страны «пуделем Путина»

Глава правительства Хорватии и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество Андрей Пленкович назвал президента страны и председателя крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Зорана Милановича «пуделем Путина» из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Об этом сообщило Хорватское радио и телевидение (HRT).

Депутат оппозиционного движения MOST и мэр города Синь — Миро Буль призвал Пленковича определить дату голосования по участию или неучастию хорватских военных в инициативе альянса. Парламентарий отметил, что пора уже решить этот вопрос и заняться другими насущными проблемами страны. В частности, нелегальной миграцией и инфляцией. Пленкович ответил, что некоторые политики не желают, чтобы Хорватия помогала Киеву.

«Это тяжелый промах в поиске алиби за глубоко ошибочный политический выбор, это останется их (оппозиции — прим. ред.) „достижением“. Они становятся, как и Миланович, „пуделями Путина“, они теперь еще и „пудели“ [президента России Владимира] Путина и Милановича, что очень плохо для хорватской демократии», — заявил он.

В конце октября появилась информация, что Киев получит от хорватских властей 30 танков М-84 и 30 БМП М-80 по договоренности с Германией.