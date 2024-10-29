Хорватия поставит Украине танки и БМП в обмен на скидку на «леопарды»

ТАСС: Хорватия обещала поставить ВСУ 30 танков и 30 БМП по договоренности с ФРГ

Украина получит от Хорватии 30 танков М-84 и 30 БМП М-80 по договоренности с Германией, сообщил ТАСС . По данным агентства, за это хорватские власти получат скидку на покупку 50 Leopard 2A8.

ТАСС обратил внимание на данные хорватского оборонного ведомства о встрече заместителя премьер-министра, министра обороны Ивана Анушича и начальника Генерального штаба ВС Хорватии генерал-полковника Тихомира Кундида в ходе визита в ФРГ с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине.

Главной темой переговоров стало оснащение и модернизация хорватской армии с акцентом на покупку новых танков Leopard 2A8. Германия со своей стороны предложила Хорватии присоединиться к немецкой программе совместного приобретения основных боевых танков Leopard 2A8.

В итоге Анушич и Писториус подписали документ, в котором выразили готовность поставить Украине 30 хорватских танков M-84 и 30 боевых машин пехоты M-80, запасные части и боеприпасы. А деньги, которые Хорватия получит от ФРГ за эти танки и боевые машины, используют для приобретения новых немецких Leopard 2A8.