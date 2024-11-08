«Хорошие похороны». Пленный боец раскрыл метод вербовки в спецназ ГУР МО Украины

На Украине заключенных вербовали в спецназ ГУР Минобороны обещанием устроить им «пышные похороны». Об этом РИА «Новости» рассказал боец 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец, в прошлом тоже бывший заключенный.

«После нас там в ГУР МО еще забирали, тоже человек 15… Там мотивация была то, что похороны у них хорошие. Ну то, что если убьют, то хоронить будут типа с почестями. А у нас, например (в ВСУ — прим. ред.), „двухсотых“ даже не забирали», — рассказал он.

Мусиец добавил, что двое его знакомых согласились уйти в спецназ военной разведки лишь потому, что там обещали своих выносить с поля боя в обязательном порядке. По его словам, он вместе с ними «на промке работал на лагере».

Пленный отметил, что тех, кто выбрал ГУР, обучают восемь месяцев, они считаются элитными войсками, поэтому у них там все хорошо. Кроме того, в военную разведку предпочитали брать заключенных, отбывающих срок по тяжким статьям. Их распределяли в спецназ и в снайперские подразделения.

Ранее Мусиец пожаловался на тюремные законы в ВСУ, пояснив, что что за три месяцы службы его заставили сдать 15 тысяч гривен в «общак», которые ушли неизвестно куда. За этим следил один из «блатных» с позывным Бродяга.