Хоккейный матч ко Дню защитника Отечества прошел в Коломне
Накануне Дня защитника Отечества в Коломне прошел матч в память о земляках, погибших в зоне специальной военной операции. На искусственном льду парка Мира сошлись две любительские команды — «Коломна сити» и «Коломзавод».
Перед началом игры участники и зрители турнира почтили память тех, кто не вернулся с передовой, минутой молчания.
«В Прощеное воскресенье очень символично то, что играете этот матч, матч памяти о тех, кто погиб, матч — поклон тем, кто нас сейчас защищает. Спасибо вам за эту инициативу, что вы уже сделали эту традицию весомой, убедительной. Желаю вам сегодня получить удовольствие», — сказала в приветственном слове заместитель главы Коломны Лариса Лунькова.
Ежегодные памятные матчи — идея хоккеистов клуба «Коломна сити». Именно они обратились с таким предложением в администрацию округа. Сам клуб существует с 2007 года — его основали энтузиасты, чтобы объединить любителей хоккея и возродить этот вид спорта в родном городе.
Среди тех, кому посвящен матч, — Александр Аммон, житель Коломны, погибший в ходе спецоперации в октябре 2024 года. Именно при его непосредственном участии была разработана и создана эмблема и логотип хоккейного клуба «Коломна сити».
«Матчи такие нужны, потому что память о погибших не только в зоне СВО, но и о погибших в Великую Отечественную войну, в тех локальных войнах, которые у нас были, она должна быть. Мы воспитываем подрастающее поколение, и именно для них мы делаем эти матчи, разные мероприятия», — отметил один из инициаторов матча Александр Домрачев.
В символическом матче победу одержала команда «Коломна сити». По итогам турнира все участники получили памятные медали и подарки. В следующем сезоне они вновь встретятся на льду.