Хоккейный матч ко Дню защитника Отечества прошел в Коломне

Накануне Дня защитника Отечества в Коломне прошел матч в память о земляках, погибших в зоне специальной военной операции. На искусственном льду парка Мира сошлись две любительские команды — «Коломна сити» и «Коломзавод».

Перед началом игры участники и зрители турнира почтили память тех, кто не вернулся с передовой, минутой молчания.

«В Прощеное воскресенье очень символично то, что играете этот матч, матч памяти о тех, кто погиб, матч — поклон тем, кто нас сейчас защищает. Спасибо вам за эту инициативу, что вы уже сделали эту традицию весомой, убедительной. Желаю вам сегодня получить удовольствие», — сказала в приветственном слове заместитель главы Коломны Лариса Лунькова.

Ежегодные памятные матчи — идея хоккеистов клуба «Коломна сити». Именно они обратились с таким предложением в администрацию округа. Сам клуб существует с 2007 года — его основали энтузиасты, чтобы объединить любителей хоккея и возродить этот вид спорта в родном городе.