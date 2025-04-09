Хитрость помогла экс-бойцу «Вагнера» выбраться из плена ВСУ

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края попал в плен ВСУ во время участия в боях за Бахмут. Вернуться домой ему помогли визит делегации из США и навыки плиточника, сообщил «Царьград».

«Тюрьма в сравнении с пленом показалась раем. Я попал к боевикам „Азова“* — от них мало кто уходил живым. Выжить мне помогли два фактора: визит американской делегации, перед приездом которой пленным оказали помощь, и мое умение класть кафельную плитку», — рассказал мужчина.

Экс-боец «Вагнера» помог отремонтировать несколько помещений, после этого ему разрешили позвонить семье. Позже он узнал, что попал в списки для обмена.

Мужчина попал на спецоперацию из заключения, где отбывал срок за разбойное нападение и убийство. В 2023 году после подписания контракта с ЧВК «Вагнер» его отправили в зону боевых действий. После участия в боях за Бахмут солдат попал в плен к ВСУ, получив контузию.

Штурмовик из Дагестана ранее рассказал о жестоком обращении с военнопленными в лагерях ВСУ. Российских солдат кормили едой с червями или выставляли на мороз в тонкой одежде.

* Запрещенная в России террористическая организация.