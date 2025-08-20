Хищения на фортификациях позволили ВСУ занять часть Курской области

Хищения при строительстве укреплений на границе с Украиной, в которых замешаны бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов, помогли ВСУ занять часть региона. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Действия обвиняемых Смирнова и Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», — отметил собеседник агентства.

По его словам, не все соучастники преступления, в котором подозревали Смирнова и Дедова, установлены. Ведется расследование и оперативно-розыскные мероприятия для выявления участников организованной группы и привлечения их к ответственности. Смирнов и Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа 2024 года. По данным Минобороны России, за это время противник потерял более 76,5 тысяч солдат. Территория была полностью освобождена за 264 дня. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту о завершении операции.

Ранее совершил самоубийство бывший губернатор Курской области Роман Старовойт. Новость потрясла общество. Возникли разные версии причин его поступка. Основная версия связана с уголовным делом о крупной растрате при строительстве фортификационных сооружений в регионе, который он возглавлял.