Хирургически точную работу российского десанта по БПЛА в Часовом Яре сняли на видео

Минобороны опубликовало видео с работой десантников по БПЛА ВСУ в Часовом Яре

В Часовом Яре российские десантники 98-й дивизии ВДВ вывели раненого механика-водителя и спасли технику от украинских беспилотников. Кадры с их блестящей работой опубликовала пресс-служба Минобороны.

Во время движения десантников бронетранспортер «Ракушка», замыкавший колонну войск, наехал на мину. В итоге машина остановилась. Военные доложили о случившемся командованию и выдвинулись к БТР.

Внутри находился механик-водитель, он был ранен. Военного быстро вытащили и отвели в безопасное место, где оказали первую медицинскую помощь. Однако трудности на этом не закончились: ВСУ пустили беспилотники в сторону стоявшей на дороге машины.

Костромские десантники грамотно и точно сбили дроны. На видео, опубликованном Минобороны, видно, как они стреляли по целям. После ликвидации БПЛА раненого водителя и боевую машину успешно эвакуировали в тыловой район.

Ранее российские бойцы собрали гору украинских беспилотников, перехваченных на границе. Высота кучи в несколько раз превысила рост человека.