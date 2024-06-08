Хирург в зоне СВО спас семь спецназовцев ценой собственной жизни

Цивилева: хирург закрыл собой вход в палатку с ранеными бойцами от дрона ВСУ

Военно-полевой хирург ценой собственной жизни спас семь только что прооперированных бойцов спецназа. Об этом РИА «Новости» во время Петербургского международного экономического форума рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Хирург прооперировал семерых военнослужащих — все они находились в медицинской палатке, пояснила она. И то, как повел себя врач, увидев летящий в их сторону дрон, было поступком настоящего героя.

«Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней», — рассказала Цивилева.

Фонд «Защитники Отечества» не только оказывает медицинскую помощь ветеранам СВО, но и занимается их реабилитацией во всех сферах жизни. Многие из тех, кому оказали поддержку, со временем становятся настоящим примером для людей с ОВЗ и вдохновителями для активной жизни, рассказала Цивилева 360.ru.