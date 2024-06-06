Фонд «Защитники Отечества» не только оказывает медицинскую помощь ветеранам СВО, но и занимается их реабилитацией во всех сферах жизни. Об этом 360.ru во время Петербургского международного экономического форума рассказала председатель организации Анна Цивилева.

Индивидуальный подход

Фонд «Защитники Отечества», рассказала она, является федеральной структурой, которая есть во всех регионах страны. Организация поддерживает военнослужащих, помогает им с реабилитацией.

«Наша задача — подхватить ребят, которые возвращаются к мирной жизни. Помогаем и семьям погибших героев», — отметила Цивилева.

Организации подобного рода сегодня есть во многих странах мира. Однако отличительная особенность фонда «Защитники Отечества» заключается в том, что за каждой семьей, которая обращается за помощью, закрепляют отдельного человека.

«Мы не только оказываем меры соцподдержки, помогаем с переобучением, трудоустройством, но еще и за каждой семьей закрепляем социального координатора. И главное — что все индивидуально», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Где работают ветераны СВО

Сотрудники фонда помогли трудоустроить порядка трех тысяч военнослужащих. На первом месте среди всех профессий у них идет IT, затем — управление беспилотниками и преподавание в школах, вузах и ссузах.

«Востребовано и направление креативных индустрий. Связано это с желанием уйти от военизации, а помогает в этом, конечно, искусство и культура. Многие ветераны СВО пишут стихи, рассказы. Мы даже выпустили книгу с их произведениями», — рассказала Цивилева.

Организация заключила соглашение с ссузами и вузами, которые готовы сотрудничать с госпиталями. Это необходимо для того, чтобы военнослужащие могли не терять времени зря и получать образование прямо во время реабилитации.

«Задача — чтобы человек не пропал, смог вернуться к нормальной жизни, чтобы он не стал злоупотреблять алкоголем. И мы подхватываем ребят и начинаем их сопровождать даже на койках в госпиталях», — поделилась председатель фонда.

Жить нормальной жизнью

Фонд «Защитники Отечества» также помогает военнослужащим и с протезированием. До недавнего времени их поставляли из других стран. Сейчас же появились программы импортозамещения и поддержка со стороны государства.

«Наши производства активно вовлекаются в процесс. В „Сириусе“ мы организовали встречу на эту тему. Университет предоставил научную базу для производств, которые хотят выпускать такую продукцию», — отметила Цивилева.

Моторикой протезов, по ее словам, занимается Сколково, а Metiz производит лучшие в мире карбоновые стопы.

Одновременно с этим у фонда есть возможность организовывать военнослужащим выплаты на протезирование. Это позволит им приобрести именно то приспособление, которое им нужно.

«Многие ребята становятся примером для людей с ОВЗ, становятся вдохновителями для активной жизни. У них есть тяга к победе, они показывают результаты и не сдадутся», — заключила Цивилева.