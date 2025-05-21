Хинштейн заявил о высокой активности атак ВСУ по Курской области

Украинские боевики достаточно активно наносят удары по территории Курской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Интенсивность достаточно высокая, к сожалению. Со стороны ВСУ ежедневно мы фиксируем различные удары, использование авиабомб, налеты беспилотников и иные их действия», — сказал он.

Хинштейн отметил, что атаки противника приводят к разрушению объектов социального назначения и гражданской инфраструктуры.

«Самое трагичное, что, к сожалению, приводят к потерям среди наших жителей», — добавил он.

Врио главы региона подчеркнул, что российские военные дают очень жесткий и решительный отпор попыткам проникновения ВСУ на территорию области.

Днем ранее президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента ее полного освобождения.