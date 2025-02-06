Хинштейн рассказал Путину о желании многих уехавших курян вернуться домой

Большая часть жителей курского приграничья хочет вернуться в свои дома после освобождения территорий. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в беседе с президентом Владимиром Путиным.

«Я скажу по встречам с людьми: подавляющее большинство, конечно же, хотят вернуться. Люди — патриоты своей малой родины», — сказал он.

Путин назвал героическими действия российских солдат. Он оценил их подвиги тремя словами: круто, грамотно и дерзко. Также глава государства обсудил с Хинштейном компенсации мирным жителям области.

Президент обратил особое внимание на тех, кто потерял дом, 112 тысяч человек уже получили по 150 тысяч рублей, но этих денег все равно мало. После случившегося им придется начинать жизнь заново, государство предоставляет сертификаты на покупку нового жилья в случае лишения старого.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преступления ВСУ против мирных жителей курского приграничья нужно обязательно освещать. Он отметил, что часто общественность не желает обращать внимание на подобные зверства.