Хинштейн рассказал о возвращенных с территории Украины россиянках

Возвращенные с территории Украины жительницы Суджанского района прибыли в Курск. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, одна из женщин не виделась с супругом с 5 августа 2024 года.

«Говорит, муж даже не сразу поверил. Сейчас он должен был приехать в Курск, чтобы встретиться с супругой», — рассказал врио главы региона.

Хинштейн отметил, что возвращенные с территории Украины женщины прошли медицинский осмотр.

«Обеспечим необходимое лечение, поможем оформить выплаты и восстановить документы», — заключил он.

Врио губернатора отмечал, что возвращение жителей приграничных районов Курской области в дома зависит от создания буферной зоны на территории Сумской области и смещения линии боевого соприкосновения. Хинштейн напоминал, что военные определили зону безопасности в 30 километров.